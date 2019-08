Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Uneinsichtiger PKW-Fahrer zweimal erwischt

Landau, Königstraße (ots)

Anlässlich einer Handybenutzung und nicht angelegtem Sicherheitsgurt wurde ein 43-jähriger PKW-Fahrer am Mittwochmorgen in der Königstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund der genannten Verkehrsverstöße wird eine Ordnungswidrikeitenanzeige gefertigt. Nur wenige Minuten später konnte der 43-Jährige nach Beendigung der ersten Verkehrskontrolle erneut in der Königstraße angehalten werden. Auch bei der zweiten Kontrolle benutzte er sein Handy und war nicht angeschnallt. Zudem fuhr er rückwärts verbotswidrig in eine Einbahnstraße ein. Der PKW-Fahrer zeigte sich während der Kontrolle uneinsichtig, unkooperativ und äußerte sich zu den Verkehrsverstößen nicht. Es wurde eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

