Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Edenkoben (ots)

Am 30.07.2019 kam es in Edenkoben in der Bahnhofstraße / Ecke Staatsstraße gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr die 61-jährige Fiat-Fahrerin die Bahnhofstraße und wollte nach links in die Staatsstraße abbiegen. Der 64-jährige Opel-Fahrer befuhr seinerseits die Staatsstraße in Fahrtrichtung Edesheim. Im gennannten Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Fiat-Fahrerin die Vorfahrt des Opel-Fahrers missachtete. Die Fiat-Fahrerin behauptet nun, dass der Opel-Fahrer zuvor nach rechts geblinkt habe und seine Fahrt dann geradeaus Richtung Edesheim fortsetzte. Die Fiat-Fahrerin habe ihren Angaben zufolge darauf vertraut, dass der Opel-Fahrer nach rechts abbiegt. Der Opel-Fahrer bestreitet, den Blinker gesetzt zu haben. Den Unfall soll eine nicht namentlich bekannte Zeugin gesehen haben, die hinter dem Opel-Fahrer gefahren ist. Bilanz des Unfalls: Zwei nicht mehr fahrbereite PKW und Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

