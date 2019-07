Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand in einer Lagerhalle

Germersheim (ots)

Am 30.07.2019 gegen 09:25 Uhr kam es in einer Firma in Germersheim zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Ein Reifenstapel in einer Halle war in Brand geraten, konnte aber schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 2500EUR. Verletzt wurde niemand. Die Ursache konnte durch die Polizei ebenfalls schnell ermittelt werden. Ursächlich war der fahrlässige Umgang mit einem Gasbrenner der zum Vernichten von Unkraut verwendet wurde. Das Feuer schlug dann auf einen Reifenstapel in der Halle über. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Verursacher eingeleitet.

