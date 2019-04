POL-HN: Pressemitteilung des PP Heilbronn vom 12.04.2019 mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Schollbrunn: Schwerer Verkehrsunfall Am Freitag gegen 17.35 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Seat auf der K 3929 von Weisbach Richtung Schollbrunn. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Fiat. Dadurch kam der Seat ins Schleudern und prallte vollständig gegen einen hinter dem Fiat fahrenden BMW. In diesem BMW wurde ein dort mitfahrendes 7-Jähriges Kind schwer und ein weiteres 3-jähriges Kind leicht verletzt. Auch der Seatfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für den Transport des schwerverletzten Kindes landete ein Rettungshubschrauber. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro.

