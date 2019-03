Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Brand in einer Lagerhalle in Stralsund

Stralsund (ots)

Am heutigen Tag wurde die Stralsunder Polizei und Feuerwehr gegen 13:00 Uhr alarmiert, da in der Lindenstraße in Stralsund ein Brand in einer Lagerhalle auf einem Firmengelände gemeldet wurde.

Kräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand löschen. Bei dem Brandort handelt es sich um eine Lagerhalle, in der sich Mülltonnen und -container befinden. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Container brannte vollständig ab und ein weiterer zum Teil. Das Gebäude ist aufgrund der Verrußung zunächst nicht nutzbar. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt, kann jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht exakt beziffert werden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund waren zur Spurensicherung im Einsatz. Nach aktuellem Kenntnisstand gehen die Ermittler vorerst von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zur Brandursache sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

