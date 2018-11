POL-LIP: Lage. Einbrüche im Industriegebiet.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Mittwoch waren Einbrecher in der Daimlerstraße im Industriegebiet Sülterheide unterwegs. Die Täter drangen in die Büros eines Unternehmens für Industrieöfen und in die Büros einer Markthalle ein. In beiden Fällen suchten sie nach Beute. Was sie mitnahmen, kann noch nicht gesagt werden. Zeugen bemerkten gegen 04.00 Uhr zwei männliche Personen, von denen eine in Richtung Detmolder Straße (B 239) weglief. Einer der beiden Männer ist etwa 170 cm groß, schlank und war zur Tatzeit komplett dunkel bekleidet. Er hatte eine dunkle Kopfbedeckung auf. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen im genannten Bereich auch etwas aufgefallen ist und bittet diese, sich beim KK Lage unter 05232 / 95950 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell