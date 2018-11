POL-LIP: Lemgo. BMW X5 geklaut.

Lippe (ots) - Von einem Grundstück an der Liebigstraße ist in der Nacht zum Dienstag ein BMW vom Typ X5 gestohlen worden. Das Auto stand in einem Carport. Es handelt sich um ein relativ neues Fahrzeug aus dem Baujahr 2017 mit einer bisherigen Laufleistung von rund 26.00 Kilometer. Der Wagen mit LIP-Kennzeichen ist grau und mit einer Dieselmaschine bestückt. Auffällig sind schwarz lackierte Alu-Felgen. Auch die klassische BMW-Niere im Kühlergrill ist schwarz lackiert. Die Kripo in Detmold fragt: Wem ist das Fahrzeug in der Nacht in Lemgo oder Umgebung, möglicherweise auch an einer Tankstelle aufgefallen. Wer kann Angaben zu möglichen Personen im Fahrzeug machen. Wer hat in der Nacht oder bereits vor der Tat Beobachtungen im Bereich der Liebigstraße gemacht (fremde Personen oder auch ein fremdes Fahrzeug)? Alle Hinweise bitte an das KK 2 unter 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell