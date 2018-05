POL-FR: Weil am Rhein: Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle

Freiburg (ots) - Im Rahmen einer Fahrzeug- und Personenkontrolle am Sonntagabend, gegen 22:40 Uhr, konnte eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrskommissariats in der Colmarer Straße aus dem kontrollierten Pkw deutlichen Cannabisgeruch wahrnehmen. Nicht nur zehn Tütchen mit Kleinmengen an Cannabis konnten im Innenraum aufgefunden werden, zudem stand der 37 jährige Fahrer unter diesem Einfluss. Die Drogen wurden sichergestellt und der Fahrzeugführer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Es erwartet ihn nun außer einem Fahrverbot eine Strafanzeige wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln.

