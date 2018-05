POL-FR: Breisach - Girls-Day

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 26.04.2018 fand der Mädchen Zukunftstag statt. Auch das Polizeirevier Breisach hat sich hier beteiligt und 32 interessierten Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren für einen Vormittag einen Einblick in den Berufsalltag der Polizistinnen ermöglicht. Die Mädchen genossen eine Führung durch das gesamte Revier, durften Fahrzeuge anschauen und haben so auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen. Die Mädchen waren allesamt begeistert und einige von Ihnen könnten sich vorstellen diesen Berufsweg einmal einzuschlagen.

