POL-FR: Aitern: Mountainbikerin schwer gestürzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots) - Eine 32 Jahre alte Frau stürzte am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 6341 mit ihrem Mountainbike schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Kurz vor 16:00 Uhr war sie in Richtung Wiedener Eck unterwegs und kam aus nicht bekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Da sie sich hierbei schwere Kopfverletzungen zuzog, erfolgte die Verlegung per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg.

ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell