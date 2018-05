POL-FR: Weil am Rhein: Feuer auf dem Schulhof - Brandlegung

Freiburg (ots) - Am Sonntag kurz vor Mitternacht wurde der Polizei gemeldet, dass mehrere Jugendliche versuchen würden, einen Container auf dem Hof einer Schule in der Egerstraße anzuzünden. Als die Polizei dort antraf, glimmten auf den Treppen zu einem Container Zeitungen und Broschüren. Ein offenes Feuer war nicht mehr vorhanden. Die Papierstapel wurden offenbar absichtlich dorthin gelegt und angezündet. Personen waren keine mehr dort. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Die Ermittlungen dauern an.

