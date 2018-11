POL-OG: Offenburg - Unfall verursacht und aus dem Staub gemacht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Der Lenker eines möglicherweise beigefarbenen Kleinwagens war am Mittwoch gegen 15.15 Uhr am `Offenburger Ei` auf der B33A auf der rechten Fahrspur in Richtung Schutterwald/Straßburg unterwegs, als er an der Kreuzung vermutlich das dortige Rotlicht der Ampelanlage missachtete. Der Fahrer eines Mercedes fuhr zeitgleich, bei `Grün`, aus Richtung des Abfahrtsasts der A5 kommend in Richtung Offenburg in die Kreuzung ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu verhindern, musste der Benz-Fahrer stark bremsen. Dies erkannte die hinter ihm fahrende Fiat-Lenkerin vermutlich zu spät und fuhr auf. Der so entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers blieb unbeschädigt. Dieser setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt in Richtung Schutterwald/Straßburg fort. Nun suchen die Beamten des Polizeireviers Offenburg Zeugen, die diese Situation beobachten konnte oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich unter der Nummer 0781 21-2200 an die Polizei zu wenden.

