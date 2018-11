POL-OG: Baden-Baden - Hartnäckig

Baden-Baden (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich am Mittwoch bei seinen illegalen Machenschaften an einem Einfamilienhaus in der Umweger Straße sehr hartnäckig gezeigt. Nach etlichen misslungenen Aufbruchversuchen an verschiedenen Türen nahm der Fremde kurzerhand einen vorgefundenen Blumentopf zur Hand und warf diesen durch eine Glasscheibe. Durch die so geschaffene Öffnung gelangte der Eindringling zwischen 8 Uhr und 16.15 Uhr in das Innere des Hauses. Dort wurden sämtliche Schränke sowie Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Ob der Einbrecher Beute machen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell