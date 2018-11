POL-OG: Rastatt - Nach Hund getreten und Herrchen verletzt

Rastatt (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Hundebesitzer und zwei weiteren noch unbekannten Personen kam es am Dienstagabend in der `Alte Bahnhofstraße´. Ein 58 Jahre alter Mann war dort gegen 22 Uhr mit seinem Hund unterwegs, als er zu einer dreiköpfigen Gruppe aufschloss. Als er diese erreichte, trat einer der Unbekannten in Richtung des Hundes. Darauf angesprochen, trat ein weiterer der Gruppe zwei Mal in Richtung des Hundebesitzers zu und verletzte diesen dabei leicht. Er konnte sich weiterer Angriffe jedoch erwehren. Der Dritte der Gruppe hielt dabei einen seiner Begleiter noch zurück. Als eine Anwohnerin ankündigte, die Polizei zu verständigen, flüchteten die drei Männer in Richtung Kreuzung `Alte Bahnhofstraße´ und `Mahlbergstraße´. Die beiden Tatverdächtigen der Gruppe werden als etwa 20 Jahre alt beschrieben, beide etwa 1,70 Meter groß und schwarzhaarig. Einer trug einen schwarzen Parka, ein anderer eine rote ärmellose Jacke. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

