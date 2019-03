Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Alkohol- und rauschmittelbeeinflusste Fahrzeugführer im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth, Samtens, Sassnitz (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Stralsund stellten in den letzten 24 Stunden mehrere Personen fest, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ein Kraftfahrzeug führten.

Um 12:50 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Barth in der August-Bebel-Straße in Barth einen PKW VW. Der 54- jährige Fahrzeugführer aus Barth stand unter Alkoholeinfluss. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,70 Promille. Der Betroffene muss mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

In Samtens hielten die Beamten des Polizeihauptreviers Bergen um 13:35 Uhr einen PKW Toyota an. Auch hier hatte der Fahrer offenbar vor Antritt der Fahrt Alkohol getrunken. Der 52-jährige Mann aus der Gemeinde Samtens hatte einen Atemalkoholwert von 0,68 Promille. Brisant ist hier, dass er den Beamten bereits bekannt war, da er im Januar wegen des gleichen Delikts auffällig geworden ist. Der Gesetzgeber sieht im Wiederholungsfall eine Geldbuße in Höhe von 1000 Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten vor.

In Sassnitz fiel den Beamten des dortigen Polizeireviers um 22:55 Uhr in der Hermann-Bebert-Straße ein PKW Opel auf, den sie anhielten und kontrollierten. Der 41-jährige Fahrzeugführer äußerte gegenüber den Polizeibeamten, dass er vor kurzem Marihuana konsumiert hat. Zur Beweissicherung wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sollten im Blut des Mannes Spuren von Betäubungsmitteln nachgewiesen werden, muss auch er mit einer erheblichen Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen. Außerdem wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana gefunden.

Gegen alle Verkehrssünder wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt und die zuständigen Führerscheinstellen informiert.

