Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Diebstahl eines Bootstrailers

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 08.03.2019 wurde der Polizei in Ribnitz-Damgarten gegen 13:00 Uhr bekannt, dass in der Zeit von etwa 09:00 bis 12:00 Uhr in der Saaler Chaussee in Ribnitz-Damgarten ein Bootstrailer mit dem Kennzeichen LRO-TT 12 sowie das darauf befindliche Boot "Rosa" (siehe Bild im Anhang) durch unbekannte Täter entwendet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Trailer mit dem Boot zum Tatzeitpunkt vor dem Grundstück des Geschädigten.

Im Zusammenhang mit diesem Diebstahl bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat, Angaben zu auffälligen Personenbewegungen oder zum gegenwärtigen Standort des Bootes bzw. des Trailers machen kann, teile dies bitte im Polizeirevier Ribnitz-DiebDamgarten persönlich, unter der Telefonnummer 03821/ 8750, über jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de mit.

