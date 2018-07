POL-LB: Hessigheim: Bagger legt Sprenggranate frei

Ludwigsburg (ots) - Bei Bauarbeiten in der Gartenstraße in Hessigheim hat ein Bagger am Mittwoch gegen 10:20 Uhr eine Granate freigelegt. Der Gefahrenbereich um die Baustelle wurde abgesperrt und der Fahrzeugverkehr entsprechend umgeleitet. Dazu waren vier Streifenbesetzungen der Polizei und 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hessigheim im Einsatz. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bargen die vermutlich französische Sprenggranate und transportierten sie ab. Absperr- und Verkehrsmaßnahmen konnten um 12:55 Uhr wieder aufgehoben werden.

