POL-LB: Rutesheim: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 23.20 Uhr in der Pforzheimer Straße ein gefährliches Überholmanöver beobachten konnten. Ein noch unbekannter Fahrer eines PKW, vermutlich eines VW, überholte im Bereich der Kreuzung mit der Drescherstraße einen vorausfahrenden weißen VW. Hierzu fuhr der Unbekannte nach links auf der Gegenfahrspur an einer Verkehrsinsel vorbei. Dort kam ihm jedoch ein 38 Jahre alter Smart-Lenker entgegen. Der Mann im Smart musste abrupt abbremsen und ausweichen, während der Unbekannte nochmal Gas gab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend beendete er sein Überholmanöver und befand sich vor dem weißen VW. Beide PKW hielten schließlich auf dem Parkplatz einer Tankstelle an.

