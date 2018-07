POL-LB: Leonberg: Drei Leichtverletzte und 22.000 Euro Schaden durch Unfall

Ludwigsburg (ots) - Drei Leichtverletzte und etwa 22.000 Euro Sachschaden forderte am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Berliner Straße/Glemseckstraße in Leonberg. Der 24-Jährige Fahrer eines Renault war auf der Glemseckstraße in Richtung Neue Ramtelstraße unterwegs und ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Audi auf der Berliner Straße in Richtung Südrandstraße. An der Kreuzung mit der Berliner Straße achtete der 24-Jährige nicht auf das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit dem 42-Jährigen zusammen. Dabei wurde der Renault nach rechts abgewiesen und stieß mit dem Audi eines an der Ampel wartenden 52-Jährigen zusammen. Der 24-Jährige und dessen Beifahrer sowie der 42-Jährige zogen sich leicht Verletzungen zu und wurden vom, Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden.

