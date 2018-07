POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kollsion zwischen zwei Radlern; Kirchheim am Neckar: Küchenbrand

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: Kollision zwischen zwei Radlern

Am Dienstag gegen 08:15 Uhr kam es in der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein bislang unbekannter Radler überquert mit seinem Fahrrad die Enzbrücke von der Wobachstraße kommend in Richtung Schulzentrum Fischerpfad. Dabei übersah er mutmaßlich einen von rechts kommenden 35-Jährigen, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision, bei der der 35-Jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Unfallbeteiligten unterhielten sich anschließend kurz und trennten sich dann. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet den derzeit noch unbekannten Radfahrer, sich zu melden.

Kirchheim am Neckar: Küchenbrand

Die Freiwilligen Feuerwehren Kirchheim am Neckar, Gemmrigheim und Besigheim rückten am Dienstag gegen 18:00 Uhr mit insgesamt sechs Einsatzfahrzeugen und 43 Wehrleuten zu einem Brandalarm in die Starengasse in Kirchheim am Neckar aus. Mutmaßlich löste ein technischer Defekt in einer Dunstabzugshaube einen Küchenbrand aus. Den Einsatzkräften gelang es das Feuer rasch zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach Belüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung wieder frei gegeben werden.

