Ludwigsburg (ots) - Möglicherweise abgelenkt durch eine Polizeikontrolle auf einem Parkplatz ist der 59-jähriger Fahrer eines Sattelzugs am Mittwoch gegen 09:30 Uhr auf der B 10 zwischen Vaihingen/Enz und Schwieberdingen, vor der Abzweigung nach Eberdingen-Hochdorf auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren, die dort an der roten Ampel warteten. Er stieß dabei gegen einen Mercedes-Van, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen Smart und der wiederrum auf einen Lkw geschoben wurde. Der 35-jährige Fahrer des Smart und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 76.000 Euro. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B 10 für eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Stuttgart wurde über den angrenzenden Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeführt. Größere Verkehrsbehinderungen entstanden nicht.

