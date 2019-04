POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Nordheim: Verkehrsunfall mit drei Verletzten Am Freitag, gegen 13.10 Uhr fuhr ein 48-jähriger BMW-Fahrer auf der L 1105 von Nordheim in Richtung Leingarten. Auf Höhe der Aussiedlerhöfe Denzler wollte er nach links abbiegen und bremste sein Fahrzeug ab. Ein hinter ihm fahrender Mercedesfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dadurch wurde der BMW auf die Gegenfahrbahn geschleudert, auf welcher gerade eine 53-jährige Fiat-Fahrerin unterwegs war. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß des BMW mit dem Fiat. Bei dem Unfall, bei welchem Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro entstand, wurde der BMW-Fahrer schwer, der Fahrer und die Fahrerin der anderen Autos leicht verletzt.

