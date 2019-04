Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Einbruch in Firmengebäude

Einbrecher gingen zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, in der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim ihrer "Arbeit" nach. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zu einem Firmengebäude indem sie ein Fenster einschlugen. In den Büroräumen hebelten sie einen Rollcontainer auf und entwendeten daraus Bargeld. Außerdem wurde festgestellt, dass die Kriminellen mit einem in der Werkstadthalle abgestellten Ford C-Max zirka acht Kilometer unterwegs waren und diesen dann wieder beschädigt in der Halle parkten. Die Täter entwendeten zu guter Letzt einen silbernen Ford Mondeo aus dem Werkstattraum. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, oder Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen PKW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Vebrindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 15

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell