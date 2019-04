Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2019 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsteilnehmer werden um Rücksichtnahme und Vorsicht gebeten

Nach dem Unfall, bei dem in der Nacht auf Freitag am Bahnübergang Wartbergstraße / Villmatstraße in Heilbronn ein Zug mit einem Abschleppfahrzeug zusammengestoßen ist, ist die dortige Schrankenanlage außer Betrieb. Dass die Schienfahrzeuge dennoch vorrang haben, wissen offenbar einige Verkehrsteilnehmer nicht. Obwohl die Lokführer "auf Sicht" fahren und Schienefahrzeuge den Abschnitt sehr langsam passieren, kam es mehrfach zu Situationen, bei denen Auto- und Zweiradfahrer die Schienen gequert haben, obwohl Züge in der Nähe waren. Die Polizei bittet aus diesem Grund alle Verkehrsteilnehmer dort besondere Vorsicht walten zu lassen. Vermutlich wird die Reparatur der Schrankenanlage noch einige Tage in Anspruch nehmen.

