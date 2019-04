Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des PP Heilbronn vom 12.04.2019 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem an Stauende Am Freitag, kurz vor 17.00 Uhr fuhr ein polnischer Kleintransporter auf der A 6 in Richtung Nürnberg. Kurz vor der Ausfahrt Bad Rappenau bemerkte er nicht, dass sich auf dem rechten Fahrtstreifen ein Stau gebildet hatte. Fast ungebremst prallte der Transporter gegen den Auflieger eines dort stehenden türkischen Lkw. Das Fahrerhaus des Kleintransporters wurde vollkommen demoliert. Der schwerverletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

