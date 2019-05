Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen am Fahrbahnrand der Straße "Im Gänsbrüchel" abgestellten Seat beschädigte am Donnerstagabend ein bislang Unbekannter, richtete Schaden von 3.000 Euro an und entfernte sich dann. Der Geschädigte stellte seinen Wagen gegen 21.35 Uhr gegenüber dem Anwesen Nr. 5 ab. Als er kurz vor 22 Uhr zurückkam, stellte er den Frontschaden fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

