Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsdienst ertappt zahlreiche Raser

Lübbecke, Rahden, Espelkamp (ots)

Am Donnerstag sowie Freitag war der Verkehrsdienst in Lübbecke, Rahden und Espelkamp aktiv. Hierbei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße fest. Den traurigen Rekord stellte ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Lübbecke auf. Innerhalb von Nettelstedt fuhr er 95 km/h. Dies bedeutet eine Geldbuße von 280 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Darüber hinaus wird er demnächst zwei Monate auf sein Auto verzichten dürfen.

Donnerstagabend überprüften die Beamten ab 19.15 Uhr für rund eine Stunde auf der B 65 innerhalb von Nettelstedt die Geschwindigkeit. Hier ahndeten die Einsatzkräfte acht Verstöße. Neben dem Audi-Fahrer wird auch ein Kradfahrer für einen Monat seinen Führerschein abgeben müssen. Hinzu kommen 160 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte. Darüber hinaus gab es weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie fünf Verwarngelder.

Zeitgleich fand in einer Tempo-70-Zone an der B 239 in Rahden-Kleinendorf eine Messung statt. In rund anderthalb Stunden durchfuhren 199 Fahrzeuge den Bereich, von denen 22 zu schnell waren. Neben fünf Verwarngeldern müssen 17 Verkehrsteilnehmer mit einer Owi-Anzeige rechnen. Ein Autofahrer fuhr hier 40 km/h zu schnell.

Bei einer Messung an der Mindener Straße in Espelkamp-Frotheim am Freitagnachmittag wurden 534 Fahrzeuge gemessen. Hiervon hielten sich 61 nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit von 50 km/h. Vier Autofahrer die Geschwindigkeiten zwischen 84 und 93 km/h fuhren, müssen mit einem Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkten und 160 Euro Geldbuße rechnen.

