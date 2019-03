Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Hövelhof (ots)

(mh) Glück im Unglück hatte ein Fußgänger am Montag, 11. März, bei einem Verkehrsunfall in Hövelhof. Der 23-Jährige war gegen 18.50 Uhr auf dem Gehweg an der "Allee" in Richtung Ostenland unterwegs. In der Einmündung "Friedensstraße" wurde er von dem nach rechts abbiegenden Fahrzeug eines 37-Jährigen erfasst. Der Fußgänger stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell