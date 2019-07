Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aggressiver Fußgänger in der Innenstadt unterwegs

Landau, Königstraße (ots)

Am Dienstagabend befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW die Königstraße auf Höhe der Queich in Landau, als sich eine unbekannte Person plötzlich vor ihr Fahrzeug stellte. Wutentbrannt schlug der Unbekannte ohne ersichtliche Gründe auf die Motorhaube und hielt der PKW-Fahrerin vor, sie dürfe die Königsstraße nicht befahren, da es sich um eine Einbahnstraße handeln würde. Die PKW-Fahrerin setzte vorsichtig ihre Fahrt fort. Noch während sie an dem Unbekannten vorbeifuhr, schlug dieser erneut mehrmals auf den PKW ein. Der Außenspiegel des PKW ging hierbei zu Bruch. Eine eingeleitete Fahndung nach der unbekannten Person verlief ergebnislos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

