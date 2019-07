Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reitunfall

Landau, Feldweg am Ebenberg zwischen B38 und L543 (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf einem Feldweg am Ebenberg bei Landau bei einem Ausritt mit mehreren Personen zu einem Reitunfall. Die alleinbeteiligten zwei Personen, darunter ein Kind, fielen von ihrem Pferd. Das Pferd verletzte daraufhin das Kind mit einem Tritt so schwer, sodass ein Notarzt mittels Hubschrauber eingeflogen wurde. Das Kind wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die vor Ort verbliebenen Personen kümmerten sich im Anschluss um das Pferd.

