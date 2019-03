Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Kabel von Baustelle entwendet

Südlohn (ots)

Ein circa 30 Meter langes Starkstromkabel haben Unbekannte in einem Neubaugebiet in Südlohn-Oeding entwendet. Das Kabel gehörte zu einem Kran auf einer Baustelle am Krookamp. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 10.00 Uhr, und Donnerstag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

