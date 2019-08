Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Promille unterwegs

Edenkoben (ots)

0,85 Promille erbrachte ein Alkoholtest, den Beamte am Mittwochabend bei einem 73-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße durchführten, nachdem sie bei diesem im Rahmen einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen hatten. Den Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

