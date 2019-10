Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, 19. Oktober 2019, 23.00 Uhr und Sonntag, 20. Oktober 2019, 09.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines Audi A4, der in der Straße Am Bahnhof geparkt war. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 19. Oktober 2019, 19.00 Uhr und Sonntag, 20. Oktober 2019, 09.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher eine Gartenhecke in der Katharinenstraße und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Von Freitag, 18. Oktober 2019, 10:00 Uhr bis Samstag, 19. Oktober 2019, 18:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Lohne, In der Bergmark, auf die Terrasse eines Wohnhauses. Hier beschädigten sie die Gartenmöbel sowie diverse Dekorationsgegenstände. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 20. Oktober 2019, 15:54 Uhr befuhr eine47-jährige aus Belm (Landkreis Osnabrück) mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Vechta. Als sie beabsichtige nach links auf die Franz-Vorwerk-Straße abzubiegen übersah sie den vorfahrtberechtigen Pkw einer 28-jährigen aus Bakum. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge wodurch Sachschaden in Höhe von 4500,00 Euro entstand.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 20. Oktober 14:50 Uhr befuhr eine 19-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Straße Stukenborg in Fahrtrichtung Graskamp. In Höhe einer Fahrbahnverengung erzwang sich der entgegenkommende bislang unbekannte Fahrer eines Pkw den Vorrang, sodass die 19-Jährige ihren Pkw zurücksetzen musste. Hierbei fuhr sie rückwärts auf den hinter ihr befindlichen Pkw eines 47-jährigen auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien mitzuteilen. Vom Kennzeichen des Pkw ist lediglich VEC-MU ??? bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell