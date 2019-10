Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 20. Oktober 2019, kam es zwischen 00.00 und 10.00 Uhr auf der Glaßdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Andreaskreuz und geriet anschließend in das Gleisbett. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Mercedes handeln. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 200 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell