Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Jugendliche bei Unfall mit Leichtkraftrad verletzt

Hagen (ots)

Am Sonntag befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher gegen 22.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Johann-Gottlieb-Fichte-Straße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Sowohl er als auch seine 15-jährige Begleiterin, die als Sozius mitfuhr, trugen keinen Helm. An der Einmündung zur Freiherr-vom-Stein-Straße verlor der 16-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Kleinkraftrad. Er stürzte mit dem Fahrzeug zu Boden. Die beiden jungen Leute zogen sich Verletzungen zu und wurden einem Krankenhaus zugeführt. Die Freiherr-vom-Stein-Straße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

