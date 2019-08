Polizei Hagen

POL-HA: PKW Aufbrecher gefasst

Hagen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen,25.08.19, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein 30 jähriger Mann aus Hagen versuchte in einen silbernen Porsche Boxter einzubrechen. Das Fahrzeug war in einem Parkhaus an der Frankfurter Straße abgestellt. Der Zeuge hatte beim Verlassen des Parkhauses direkt eine Streifenwagenbesatzung angesprochen und auf die Tat aufmerksam gemacht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige noch im Umfeld der Frankfurter Straße angetroffen werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (tr)

