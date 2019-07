Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Waldbrand bei Leussow abgelöscht

Leussow (ots)

Ein Waldbrand bei Leussow ist am Mittwochnachmittag durch mehrere Feuerwehren gelöscht worden. Das Feuer war am Mittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte letztlich Unterwuchs auf einer Fläche von ca. 1.500 Quadratmeter erfasst. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern derzeit an.

