Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 19./20.10.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/OT Neuscharrel - Diebstahl

Am Samstag den 19.10.2019, in der Zeit von 06.30 Uhr - 08.00 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter, von einem Grundstück an der Straße "Alte Hauptstraße" ein Arbeitsgerät der Marke Stihl. Bei dem Arbeitsgerät handelt es sich um einen sog. "Laubbläser". Das Arbeitsgerät lag zum Tatzeitpunkt auf der Hofeinfahrt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) zu melden.

Barßel/OT Elisabethfehn - Sachbeschädigung

In der Zeit vom Freitag 18.10.2019, 23.30 Uhr bis Samstag 19.10.2019, 04.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Standleuchten an der Schleusenstraße in Elisabethfehn.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) oder der Polizei in Friesoythe (Tel.:04491-9316-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



PK Friesoythe



Telefon: 04491/9316-115

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell