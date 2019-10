Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich PK Vechta vom 18.10.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstag, den 19.10.2019, gegen 12:35 Uhr, wurde ein 32-jähriger männlicher PKW-Führer aus Visbek in der "Oldenburger Straße" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der PKW-Führer unter Beeinflussung von Drogen seinen PKW geführt hat. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Fahrt unter Alkohol-und Drogenbeeinflussung

Am Samstag, den 19.102019, gegen 16:10 Uhr, wurde ein 39-jähriger PKW-Führer aus Bakum auf der "Falkenrotter Straße" durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Beeinflussung von Alkohol und Drogen stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Brand eines Schornsteines

Am Samstag, den 19.10.2019, gegen 14.50 Uhr, musste die Freiwillige Feuerwehr Vechta mit 30 Feuerwehrkameraden und die Polizei Vechta zu einem Brand eines Restaurantschornsteines in der "Oyther Straße" ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits durch den Betreiber gelöscht worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet das Fett in einer Dunstabzugshaube in Brand, woraufhin Flammen aus dem Schornstein schlugen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung stelle der Betreiber zunächst den Betrieb des Restaurants ein. Zu Personenschaden und Gebäudeschäden ist es nicht gekommen. Der Brandschaden wird auf 5000,- Euro geschätzt

