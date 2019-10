Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Lohne/Steinfeld - Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte

Am Freitag, den 18.10.2019, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 14:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Gaststätte in der "Diepholzer Straße" und entwendeten hierbei eine größere Bargeldsumme sowie ein Laptop. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 zu melden.

Damme - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, 18.10.2019, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der "Lenaustrasse" einzubrechen. Da die Täter während ihrer Tatausführung vermutlich gestört worden sind, fand ein Eindringen in das Objekt nicht statt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 zu melden.

Damme/Holdorf - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Freitag, den 18.10.2019, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr, hebelten zur Zeit unbekannte Täter in der Straße "Im Tiefengrund" ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten im Anschluss die Räumlichkeiten. Über die genaue Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 zu melden.

