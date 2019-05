POL-NI: Diebes-Duo ermittelt

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Zwei 20jährige aus Bückeburg sind durch den Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg als Diebe ermittelt worden, die in der vergangenen Woche aus drei Pkw in Bückeburg Gegenstände entwendet hatten.

Nach Wohnungsdurchsuchungen, die durch die Staatsanwaltschaft Bückeburg beim Amtsgericht Bückeburg beantragt wurden, fanden die Beamten belastende Beweismittel bei den Beschuldigten.

Unter anderem fanden die Ermittler auch einen Fahrzeugschlüssel eines Mercedes Vito, der vom 13. bis 15.04.19 in Obernkirchen gestohlen wurde.

Schließlich führten Vernehmungen zum Auffinden des gestohlenen Fahrzeuges in Hannover-Laatzen. In dem Fahrzeug lagen weitere Beutestücke des Diebes-Duo, die die ursprünglichen SHG-Kennzeichen von dem gestohlenen Pkw abgeschraubt hatten und gestohlene Zulassungskennzeichen aus dem Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, anbrachten.

"Wir sind bemüht, dass alle gestohlenen Gegenstände den Geschädigten wieder ausgehändigt werden können, was aber schwierig ist, weil z.B. ein gestohlenes Portemonnaie an einem Regenrückhaltebecken in Bückeburg gefunden wurde", so der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

Die Ermittler vermuten, dass noch weitere Straftaten gegen die amtsbekannten Beschuldigten aktenkundig werden dürften, die wahrscheinlich auch in Verbindung mit dem gestohlenen Fahrzeug stehen könnten.

