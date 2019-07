POL-DEL: LK Oldenburg: Brand eines Garagenanbaus in Ganderkesee +++ Nachtrag

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein an ein Wohnhaus angrenzender Garagenanbau im Stettiner Weg, Ganderkesee, in der Nacht zum heutigen Samstag, 13.07.2019, gegen 02:30 Uhr, in Brand. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig unverletzt das Haus verlassen. Durch das Feuer entstand ein Schaden von ca. 80.000,- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+++ NACHTRAG +++

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Wildeshausen bestand der Verdacht, dass der Brand der Garage mutwillig herbeigeführt worden sein könnte. Aufgrund dieser Annahme wurde der Brandort am Mittwoch, 17. Juli 2019, nochmal von einem Brandursachen-Gutachter inspiziert. Auch er kam zu dem Schluss, dass Brandstiftung ursächlich für das Feuer war.

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Wildeshausen um Hinweise von Zeugen, die in der Tatnacht eventuell verdächtige Personen in der Nähe vom Stettiner Weg gesehen haben. Anrufe werden unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen (826340).

