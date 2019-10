Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannter raubt Goldmünzen

Recklinghausen (ots)

Ein Senior, der zwei Goldmünzen im Internet zum Kauf angeboten hat, ist am Montag gegen 17.00 h in seiner Wohnung beraubt worden. Ein Interessent hatte sich auf das Inserat gemeldet und war in die Wohnung des Seniors und seiner Frau an der Schwechater Straße gekommen. Der Mann täuschte Kaufinteresse vor und begutachtete die Münzen. Er bat um ein Glas Wasser. Als die Frau im Nebenraum war und der Ehemann aufstand, stieß der Tatverdächtige den Senior zur Seite, griff die Münzen und flüchtete aus der Wohnung. Der Senior stürzte gegen einen Schrank und wurde leicht verletzt. Vor dem Haus stand ein weißes Auto (Limousine), in dem ein weiterer Mann saß. Der Tatverdächtige sprang ins Auto und das Duo flüchtete. Der angebliche Kaufinteressent wird wie folgt beschrieben: Mitte bis Ende 20 Jahre, etwa 1,90 m groß, schlank, sportlich, dunkle, kurze Haare, gepflegte Erscheinung, dunkel gekleidet, trug einen auffallend hellen (Ketten-)Anhänger am Hals, sprach mit ausländischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

