Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Bottrop, mit drei Kindern (7 - 12 Jahre) im Fahrzeug, auf der Hauptstraße. Als er in eine Einfahrt einbiegen wollte, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf das Auto des 46-Jährigen auf. Bei dem Versuch auszuweichen fuhr er anschließend gegen eine Laterne am Straßenrand. Der 19-Jährige und die drei Kinder wurden mit leichten Verletzungen medizinisch behandelt. An den Fahrzeugen und der Straßenlaterne entstand insgesamt etwa 21.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell