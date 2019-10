Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kamera geraubt

Recklinghausen (ots)

An der Industriestraße wurde am Montag zwischen 14.00 h und 15.00 h eine 48-jährige Bottroperin beraubt. Sie war mit ihrer Kameraausrüstung zu Fuß auf einem Feldweg unterwegs, als ein Unbekannter mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr und ihr die Tasche von der Schulter riss. In der Tasche war auch noch Bargeld. Der Radfahrer flüchtete mit seiner Beute. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, brauner Teint, schwarze, kurze Haare, schwarzer Strichbart an der Wange, schlank, sportlich, dunkelblaue Jeans, schwarzer Hoodie. Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalkommissariat zu melden (0800 2361 111).

