POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Kfz-Diebstahl, Kfz-Aufbrüche

Herten

Am späten Sonntagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss an der Barbarastraße. Ein Nachbar hörte Geräusche in der Wohnung. Anschießend sah er einen silbernen Pkw, der sich von der Tatörtlichkeit entfernte. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden.

Gladbeck

Unbekannte Täter hebelten am Samstag, gegen 19:15 Uhr, eine Wohnungstür im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße Busfortshof auf. Aus der Wohnung wurde eine Fußmatte entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. An der Wohnungstür entstand Sachschaden.

Marl

Am Samstag, zwischen 09:45 Uhr und 20:40 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Badezimmerfenster an einem Mehrfamilienhaus an der Dr.-Brüll-Straße auf. Die Zimmer der Wohnung wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit einem Laptop, einem IPad und Bargeld in unbekannte Richtung.

Bottrop

In der Zeit zwischen dem vergangenen Mittwoch und Samstag schlugen unbekannte Täter ein Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße Wildenhoff ein. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Beute. Entwendet wurden mehrere Actionkameras, Bargeld und eine Spielekonsole. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Datteln

An einem Fallrohr eines Mehrfamilienhauses an der Straße Türkenort kletterten unbekannte Täter am Freitagabend ins erste Obergeschoss. Hier hebelten sie eine Balkontür auf. Im Badezimmer suchten die Täter nach Beute. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Am Selmshof drangen unbekannte Täter, am Freitagabend, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein. In der Wohnung wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Freitagnachmittag gelangten Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bergknappenstraße. Aus der Wohnung wurden mehrere Softair-Waffen entwendet. An dem Fenster entstand kein Schaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

Am Wochenende warfen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Büros an der Bochumer Straße ein. So verschafften sie sich Zugang zu einer Werkstatt. Die Schränke wurden durchsucht, ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

An der Marler Straße wurde am Wochenende in ein Büro eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen auch hier eine Scheibe ein und gelangten so in die Büroräume. Sie durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Haltern am See:

Durch eine aufgehebelte Tür drangen Einbrecher zwischen Samstag und Sonntag in ein Haus an der Sixtusstraße. Die Eindringlinge durchsuchten alles und flüchteten unerkannt. Was sie mitgenommen haben, ist noch unklar.

Recklinghausen

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem weißen 1er BMW am Hansering. Aus dem Auto wurden das Lenkrad und die Gangschaltung entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter mehrere TüV-Prüfgeräte aus einem Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug stand an der Dortmunder Straße. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Bei einem Einbruch in eine Wohnung am Paulsörter haben unbekannte Täter einen Tresor gestohlen. Die Eindringlinge verschafften sich am Freitagabend Zutritt zum Haus und brachen die Wohnungstür auf. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten mit ihrer Beute.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Samstag öffneten Unbekannte ein Oberlicht eines Ladenlokals Am Markt. Hierdurch gelangten sie in die Räume. Mit Bargeld als Beute flüchteten die durch den Notausgang im Keller in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter ein Lenkrad aus einem geparkten BMW der 5er Baureihe. Das Fahrzeug stand an der Arndtstraße. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um in das Fahrzeug zu gelangen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Zwei unbekannte Täter hebelten an der Bochumer Straße am frühen Freitagmorgen die Eingangstür eines Gastronomiebetriebes auf. In Inneren brachen sie anschließend drei Geldspielautomaten auf. Genaue Angaben zur Beute können nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein Fiat Wohnmobil an der Lortzingstraße. Das graue Fahrzeug stand auf einem Parkstreifen im Stadtteil Feldmark. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

