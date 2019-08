Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kraftstoff lief ins Erdreich - Exhibitionist - Auto zerkratzt und geflüchtet - Unfälle

Backnang: Auto zerkratzt - Tatverdächtiger geflüchtet

Ein Radfahrer wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Straße Zwischenäckerle beobachtet, wie er an einem geparkten Fahrschulauto anhielt und an diesem die Lackierung zerkratzte. Danach flüchtete der unbekannte Mann in Richtung des dortigen Kindergartens. Eine polizeiliche Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Von dem Vandalen liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer grauen kurzen Jogginghose mit Aufschrift. Er war mit einem hellen Fahrrad mit schwarzen Satteltaschen unterwegs. Er hatte schwarze Haare und einen dunklen Teint. Hinweise auf den Vandalen wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Backnang: Zwei verletzte Radfahrer

Zwei Radfahrer wurden am Mittwoch bei einem Unfall verletzt. Die beiden fuhren auf einem Feldweg zwischen Weissacher Straße und Sachsenweiler. Ein 23-jähriger Radler näherte sich von hinten und wollte rechts an dem vorausfahrenden Biker vorbeifahren. Dieser bemerkte dies wohl nicht und bog an einer Abzweigung rechts ab. Beide touchierten sich hierbei und stürzten, wobei der 80-jährige Mann schwer und der 23-Jährige leicht verletzt wurde. Der Ältere wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein unbekannter Fahrer eines Kleinwagens bog am Mittwoch gegen 17.45 Uhr von der Ringstrßae in die Bühlstraße ein und stieß mit einem Radfahrer zusammen, der dem Auto nicht mehr ausweichen konnte. Der Radfahrer hatte Glück und blieb unverletzt. An seinem Rad entstand jedoch Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der etwa 25-jährige Autofahrer entschuldigte sich noch und fuhr dann weiter, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Geflüchteten erbittet nun die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Kernen im Remstal: Kraftstoff sickerte ins Erdreich

Der 34-jährige Fahrer eines Müllfahrzeugs befuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr die Straße Seemühle in Richtung Frauenländerstraße. Dort streifte er einen Gartenmauer und riss hierbei den Kraftstofftank seines Vehikels auf. Der auslaufende Diesel wurde von Mitarbeitern einer angrenzenden Firma bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Bindemitteln aufgefangen. Es konnte troztdem Kraftstoff ins Erdreich eindringen, welches nun zur fachgereichten Entsorgung abgegraben werden muss. Fachkunde des Umweltschutzamtes wurden zur Entscheidung der notwendigen Maßnahmen hinzugezogen. Der Schaden am Fahrzeug und Mauer wurde auf 6000 Euro beziffert.

Winterbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 20-jährige Polo-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 13.15 Uhr die B 29 in Richtung Stuttgart. Bei der Anschlussstelle Winterbach wechselte sie ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten auf den linken Fahrsteifen und stieß mit einem Pkw Seat Leon zusammen. Hierbei entstand am Seat Leon ein Totalschaden, der auf 4000 Euro beziffert wurde. Mit dem unfallbeschädigten VW Polo, Schaden 2000 Euro, fuhr die Unfallverursacherin weiter und meldete auf einem Parkplatz bei Weinstadt das Unfallgeschehen bei der Polizei.

Winnenden: Fahrrad gestohlen

Ein Dieb entfernte bei einem Fahrradabstellplatz in der Schlossstraße mit einem Werkzeug das Fahrradschloss, mit welchem ein Mountainbike angekettet war und entwendete das Rad. Der Diebstahl wurde zwischen letzten Samstag und Sonntag verübt. Bei dem Rad handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Haibike 3.0 hardNine, 28 Zoll, in schwarz-roter Lackierung. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Korb: Exhibitionist

Ein ca. 17-jähriger Jugendlicher trat am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr in der J.-F.-Weishaar-Straße beim Rathaus einer Frau mit geöffneter Hose entgegen und zeigte sein Geschlechtsteil. Die 61-jährige Frau ging weiter und informierte danach umgehend die Polizei. Eine polizeiliche Suche nach dem Jugendlichen blieb ohne Erfolg. Dieser wurde wie folgt beschrieben: Ca. 17 Jahre, dunkle kurze Haare, rundliches Gesicht. Er war bekleidet mit schwarzer Hose und hellem T-Shirt. Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Murrhradt: Radfahrerin verletzte sich schwer

Eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr den Radweg parallel der L 1066 vom Waldseee in Richtung Murrhardt. Aus unbekannten Gründen stürzte sie in der Murrtalstraße alleinbeteiligt und verletzte sich dabei schwer. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am E-Bike liegt bei ca. 200 Euro.

