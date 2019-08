Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch, Sperrung Bahngleise, brennender Bioabfall, Unfälle

Aalen-Ebnat: Einbruchsversuch

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochabend, 20 Uhr versuchten Unbekannte, die vom Wald her auf ein Grundstück in der Säntisstraße gelangten, das Kellerfenster eines Wohnhauses aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter hinterließen bei ihrem Einbruchsversuch einen Sachschaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Unfall beim Ausparken

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 80-Jährige am Mittwoch gegen 17.20 Uhr verursachte, als sie beim Ausparken ihres Pkw Suzuki den neben ihrem Fahrzeug abgestellten Pkw Audi eines 39-Jährigen streifte. Der Unfall ereignete sich auf einem Kundenparkplatz im Mittelhofer Weg.

Aalen: Suizident auf Bahngleise

Mehrere Streifenbesatzungen rückten am Mittwoch gegen 18 Uhr aus, nachdem sich ein 36-Jähriger auf den Bahngleisen Höhe Pelzwasen aufhielt. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und mit Suizid drohte, bedrohte die Polizisten mit einer abgeschlagenen Glasflasche, unternahm mehrere Fluchtversuche und leistete heftigen Widerstand. Dabei versuchte er auch vergeblich die Dienstwaffe eines Polizisten zu entreißen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Bahnstrecke für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Mann wurde schließlich überwältigt und in eine Fachklinik eingeliefert.

Essingen: Aufgefahren

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr entstand. Verkehrsbedingt musste eine 52-Jährige ihren Pkw Renault zur Unfallzeit auf der B 29 auf Höhe einer Tankstelle anhalten. Ein 50-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf.

Ellwangen: Feuerwehreinsatz

Mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräfte rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einem Brand auf der Mülldeponie Reutehau aus. Ein Mitarbeiter hatte die Rettungsdienste verständigt, nachdem dort, durch Selbstentzündung Bioabfälle gebrannt hatten. Mitarbeiter der Deponie konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen; Sachschaden entstand keiner.

Ellwangen: Unfallflucht

Beim Rückwärtsausparken seines Pkw Opel beschädigte ein 58-Jähriger am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr einen in der Goldrainstraße abgestellten Pkw VW Golf, wobei ein Sachschaden von rund 1200 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwei Polizeibeamte in zivil hatten den Unfall beobachtet, sodass der Fahrer an seiner Wohnanschrift gestellt wurde. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, ist der 58-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Stödtlen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1070 zwischen Stödtlen und Wört erfasste ein 48-Jähriger am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr mit seinem Pkw Toyota ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

Leinzell: Zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.40 Uhr ereignete. Um von der Landesstraße 1075 nach links abzubiegen, verringerte eine 22-Jährige die Fahrgeschwindigkeit ihres Pkw Audi. Die nachfolgende 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat, erkannt dies zu spät und fuhr auf. Beide Autofahrerinnen mussten nach dem Unfall zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 7.45 und 15 Uhr einen Pkw Daimler Chrysler, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Hinteren Gasse abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Am beschädigten Fahrzeug konnten großflächige Streifschäden festgestellt werden, die möglicherweise von einem weißen Fahrzeug stammen. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 64-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Weißensteiner Straße anhalten. Ein 51-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Opel auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

Lorch: 4000 Euro Sachschaden

Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit einem Traktor die alte B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Lorch. Dort wich sie mit ihrem Fahrzeug einer am Fahrbahnrand fahrenden Radfahrerin aus, wobei ihr Traktor den Pkw VW Tiguan eines 61-Jährigen streifte. Bei dem Unfall, bei dem alle Beteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

