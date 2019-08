Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrunkene wirft Flasche auf Auto, aggressive junge Frauen, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Ein 54 Jahre alter Opel-Fahrer war am Mittwoch kurz vor 22:00 Uhr auf der K 2643 in Richtung Alexandersreut unterwegs, als ihm ein bislang unbekanntes Traktor-Gespann entgegenkam. Der am Traktor angehängte Heuwender streifte den Außenspiegel des Opels und beschädigte diesen. Der Traktor-Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Opel entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Betrunkene wirft Flaschen aus Haus auf Auto

Eine betrunkene Frau warf am Mittwochabend kurz nach 22:00 Uhr Flaschen aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Grabenstraße auf die Straße. Dabei traf eine Flasche einen vorbeifahrenden Mercedes-Benz eines 31-Jährigen. Die Flaschenwerferin konnte ermittelt werden. Sie räumte die Tat ein. Als Grund für ihr Verhalten nannte die Frau, dass sie aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens in der Grabenstraße genervt sei. Die Grabenstraße ist derzeit Teil einer Umleitungsstrecke, da in der Spitalstraße und Langestraße eine Baustelle ist. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von etwa 2 Promille. Der entstandene Sachschaden an dem Mercedes wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Crailsheim: Aggressiv gegenüber Rettungsdienst und Polizei

Rettungskräfte kümmerten sich am Mittwoch kurz nach 23:00 Uhr in der Wilhelmstraße um eine augenscheinlich betrunkene junge Frau. Diese war mit zwei weiteren jungen Frauen zuvor in der Ludwigstraße bzw. Fronbergstraße aufgefallen. Da sich die drei jungen Frauen gegenüber den Rettungskräften aggressiv verhielten, forderte diese Unterstützung seitens der Polizei an. Eine 18-jährige wurde gegenüber einem Rettungsdienstmitarbeiter offenbar bis zum Eintreffen der Polizeistreife handgreiflich. Eine 19-Jährige stach aus dem Trio besonders negativ heraus, da sie eine Rettungsdienstmitarbeiterin, sowie eine Polizeibeamtin mit Kraftausdrücken belegte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 19-Jährige in die Obhut ihres Vaters übergeben. Die beiden anderen jungen Frauen machten sich ebenfalls von dannen. Die 19-Jährige hatte aber offenbar noch nicht genug. In der Grabenstraße kam es kurze Zeit später erneut zu einer Konfrontation mit der Polizeistreife, bei der die Beamten erneut lauthals beleidigt wurden. Die junge Frau muss mit einer Anzeige rechnen.

Schwäbisch Hall: Wildunfall

Auf der K2599 zwischen Hessental und Herlebach erfasste am Mittwoch kurz nach 19:00 Uhr ein 55 Jahre alter BMW-Fahrer mit seinem Wagen ein die Fahrbahn querendes Wildschwein. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Der Sachschaden an dem BMW wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell