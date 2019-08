Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Raser ertappt, Einbruch

Aalen (ots)

Oberkochen: Lkw beschädigt Pkw

Am Mittwochvormittag wollte der Lenker eines Lkw mit Spezialaufbau gegen 8.50 Uhr von der Katzenbachstraße in eine Firmenzufahrt einfahren. Beim Zurücksetzen stieß er gegen einen hinter ihm stehenden Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 8500 Euro entstand.

Ellenberg: Raser muss mit Fahrverbot rechnen

Die Verkehrspolizei Aalen führte am Mittwochnachmittag Geschwindigkeitsmessungen auf der L 2220 beim Bautzenhof durch. Eigentlich wäre die Kontrolle unspektakulär gewesen, wenn nicht gegen 13.40 Uhr ein Raser ertappt worden wäre. Ein Mercedesfahrer war in Richtung Stödtlen unterwegs, als er die Lichtschranke mit 140 km/h passierte. Abzüglich der Toleranz war er bei den erlaubten 70 km/h letztlich 65km/h zu schnell, weshalb ihm ein Bußgeld mit 440 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister drohen.

Ellwangen: Einbruch in Waldkindergarten

Am Mittwochvormittag wurde festgestellt, dass in einen Waldkindergarten eingebrochen wurde, der sich an Ortsrandlage in der Verlängerung zum Kapuzinerweg befindet. Um in das Innere zu gelangen, hebelte der Täter zwei Holzklappläden auf und schlug anschließend ein Fenster ein. Ob er etwas entwendet hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Ellwangen: Lkw beschädigt Pkw beim Vorbeifahren

Beim Vorbeifahren beschädigte ein Lkw-Lenker am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr einen Fiat Punto, der in der Felix-Wankel-Straße abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Poller gefahren

Ein 60-jähriger Fahrzeuglenker fuhr am Dienstag gegen 18.50 Uhr im Mühlbergle gegen einen Poller, der gegenüber einer Gaststätte aufgestellt ist. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro beziffert.

